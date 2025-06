Colômbia: estado de saúde de Miguel Uribe é crítico após atentado

O estado de saúde do senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, permanece crítico após ser baleado durante um discurso na capital colombiana no último sábado (7). O parlamentar foi submetido a uma cirurgia de emergência no domingo (8) e segue internado em uma unidade de terapia intensiva de uma clínica particular em Bogotá.

De acordo com o jornal La Nación, o prefeito da capital, Carlos Fernando Galán, afirmou que Uribe “sobreviveu à operação”, mas alertou que “estas são horas cruciais para sua recuperação”.

A tentativa de assassinato teve rápida resposta das autoridades. Um adolescente de 14 anos foi apreendido ainda no sábado, por volta das 17h30, sob suspeita de ser o autor do disparo. Segundo informações do jornal El Tiempo, o jovem vivia com uma tia após a morte da mãe. O pai reside no exterior, e o responsável legal é um tio, que o acompanhou no hospital.

Durante o atentado, o menor também foi baleado pela equipe de segurança do senador e passou por cirurgia. Ele segue sob custódia e, segundo a Unidade Nacional de Proteção (UNP), comprometeu-se a revelar os nomes de pessoas que teriam o contratado para executar o crime.

O quadro de Uribe é grave e o prognóstico, segundo boletim médico, permanece reservado. Ele foi submetido a procedimentos neurocirúrgicos e a uma cirurgia na coxa esquerda, sendo imediatamente transferido para a UTI.

O ataque gerou forte comoção política no país. O presidente colombiano, Gustavo Petro, condenou o atentado, manifestou solidariedade à família de Uribe e prometeu rigor na apuração dos fatos.

“Não sei como aliviar a dor deles. É a dor de uma mãe e de uma pátria”, declarou Petro.

As investigações seguem sob responsabilidade das forças de segurança e da promotoria nacional, que agora buscam identificar os possíveis mandantes por trás da tentativa de homicídio que abalou o cenário político colombiano a menos de um ano das eleições presidenciais.