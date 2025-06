Conceição da Barra divulga programação da Festa de São Pedro; confira

A comunidade de Conceição da Barra se prepara para a tradicional Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, que movimentará o calendário da cidade entre 26 e 29 de junho. O evento, um dos mais esperados da região, contará com uma programação diversificada, incluindo procissões marítima e terrestre, missa, shows com predominância do forró, opções gastronômicas, atividades esportivas e brincadeiras como o pau-de-sebo.

Um dos pontos altos da celebração será a procissão fluvial, que partirá da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, na Bugia. Em seguida, a procissão terrestre conduzirá a imagem do santo até a igreja da matriz, onde será realizada uma missa solene.

Entre as atrações musicais, destaca-se a presença da cantora Raquel dos Teclados, conhecida como a “rainha da sofrência”. Ela subirá ao palco na sexta-feira, 27 de junho, às 23 horas, para embalar o público com seus sucessos e o carisma que a tornou um fenômeno nas redes sociais e rádios do Norte e Nordeste. Natural de Paulo Afonso, Bahia, Raquel construiu sua trajetória misturando ritmos populares como arrocha, forró, brega, tecnobrega e piseiro.

Seu reconhecimento nacional cresceu durante a pandemia, quando suas lives viralizaram. Em sua playlist, estarão músicas como “Agora Estou Sofrendo”, “Sonho Lindo” e “Telefone Fora de Área”.

A programação musical do evento também inclui, ainda, apresentações de Fogumano, Alexandre Show, Gabriel Sabadin, Billy Forrozão, Musical Chamego, WD, Diego Peixoto e Claudio Show.

Outro momento tradicional é a alvorada, que acontece às cinco da manhã do domingo, 29 de junho, quando a bandinha Pôr do Sol percorre as ruas da cidade, despertando a comunidade em meio a uma queima de fogos.

Programação Oficial

26 de junho (Quinta-feira)

19 horas: Abertura com manifestações culturais

21 horas: Show com Fogumano

27 de junho (Sexta-feira)

19 horas: Show com Musical Chamego

21 horas: Show com WD

23 horas: Show com Raquel dos Teclados (Atração Nacional)

28 de junho (Sábado)

8 horas: Futebol dos Pescadores

17h30: Apresentação de quadrilha

19 horas: Show com Alexandre Show

21 horas: Show com Gabriel Sabadim

23 horas: Show com Billy Forrozão

29 de junho (Domingo)

5 horas: Alvorada com queima de fogos e Bandinha Pôr do Sol

8 horas: Hasteamento dos Pavilhões na Colônia dos Pescadores Z1, com a presença do Prefeito Erivan Tavares e autoridades.

9 horas: Procissão fluvial saindo da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes (Bugia), seguida de procissão terrestre até a igreja da matriz para missa solene.

15h30: Festival de Prêmios

19 horas: Show com Diego Peixoto

21 horas: Show com Cláudio Show