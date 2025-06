Conceição do Castelo: escola conecta conhecimento e realidade do campo

Os alunos e professores da EMEF Professor Edson Altoé, em Conceição do Castelo, estão sendo estimulados a vivenciarem a experiência e realidade do campo. A ação faz parte do Projeto Agrinho 2025 – Tecnologia que transforma o mundo.

A responsável pedagógica é a pedagoga Cheila Tormentino de Souza, que explica que o projeto conecta o conhecimento escolar com a realidade do campo. “Já realizamos uma visita técnica a uma loja de máquinas agrícolas de grande porte, onde os alunos puderam conhecer de perto equipamentos modernos como tratores, colheitadeiras e implementos que tornam o trabalho agrícola mais eficiente e produtivo”, explica.

O projeto está sendo acompanhado por diversos professores e tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade do campo, despertar a consciência ambiental e mostrar como a tecnologia pode transformar o mundo — começando pelo nosso próprio território.

Além da visita, os alunos e professores puderam participar de palestras com técnico agrícola, agricultor e representantes da Secretaria Municipal da Agricultura, que explicaram sobre o uso da tecnologia no campo e a importância da valorização do trabalho rural.

“Visitamos o Sítio Paineiras, do senhor Antelmo Venturim, onde os alunos acompanharam de perto todo o processo do manejo do café, desde a colheita até a pilagem. Conheceram ainda diversos métodos de secagem, como a estufa, o terreiro e o secador mecânico, entendendo as particularidades e benefícios de cada um”, pontua a pedagoga.

Nesta terça-feira (1°), os alunos vão acompanhar na prática as duas formas de colheita do café: a manual e a mecanizada, refletindo sobre os avanços tecnológicos e seus impactos na produção.

“O Projeto Agrinho tem o objetivo de aproximar os alunos da realidade rural, promovendo a valorização do campo e das tecnologias aplicadas à agricultura e à pecuária, por meio de experiências educativas integradas ao currículo”, continua Cheila.

O destaque especial é para os alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que estão desenvolvendo um estudo focado na irrigação. “Eles implantaram um sistema de irrigação por gotejamento na horta escolar e, em breve, visitarão uma propriedade com irrigação no cultivo de café conilon, aprofundando ainda mais esse aprendizado”, completa a pedagoga.