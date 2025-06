Concurso musical valoriza artistas locais de Cachoeiro

No último sábado (28), aconteceu o 1º Canta Cachoeiro, concurso musical que teve sua grande final no Parque de Exposição do bairro Aeroporto, como parte da programação das festividades em comemoração ao aniversário do município.

O evento foi uma celebração da música e da cultura local, dando espaço para que os talentos cachoeirenses brilhassem em um palco profissional e mostrassem o seu talento para a cidade e para o público presente.

A grande vencedora do Canta Cachoeiro foi Fanny Furtado, que emocionou o público com sua interpretação da canção “A Ele a Glória”, de Gabriela Rocha. Além de conquistar o prêmio de R$ 3.000,00, ela também ganhou um violão, prêmio que representa a valorização e o incentivo ao seu trabalho musical.

“Eu não esperava ganhar, já estava super feliz de participar, com o sentimento de ver cumprido, de levar a palavra de Deus em forma de louvor. Agradeço à Prefeitura de Cachoeiro, em especial ao prefeito Ferraço, por ter sonhado esse festival e ter realizado esse evento que marcou a minha vida para sempre. Jamais vou esquecer o que eu vivi nesse evento”, declarou Fanny Furtado, emocionada pela conquista.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão, também fez questão de destacar a importância do festival para a cidade. Em sua fala, ela ressaltou o caráter do evento como um reencontro de Cachoeiro com a música e uma oportunidade única para muitos artistas locais que, muitas vezes, não tinham visibilidade.

“O 1º Canta Cachoeiro foi mais do que um festival. Foi um reencontro da nossa cidade com a música. Foi palco para quem canta no chuveiro, no culto, nas rodas de amigos e sonha. Foi coragem de se inscrever, de acreditar na própria voz. Foi emoção em cada apresentação, torcida da família, vibração do público, olhos cheios de lágrimas. O Canta Cachoeiro nasceu pra dar espaço, pra revelar talentos, pra dizer em alto e bom som: Cachoeiro tem artista, tem voz, tem futuro. Foi bonito vê-los subindo ao palco com o coração na mão e a alma na garganta. Foi sobre cultura, pertencimento e oportunidade”, destacou.