Concurso: PRF pretende abrir 248 vagas para agente administrativo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu um passo importante para reforçar seu quadro de servidores. No último dia 29 de maio, o órgão enviou ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) um pedido de autorização para a realização de um novo concurso público com 248 vagas para o cargo de agente administrativo.

A função exige nível médio completo e oferece remuneração inicial de R$ 5.562,28. Caso o pedido seja aprovado, o concurso poderá ocorrer ainda em 2025, com edital previsto para agosto e provas aplicadas em outubro. A expectativa da PRF é iniciar as nomeações em janeiro de 2026.

As vagas solicitadas têm o objetivo de preencher todos os cargos administrativos vagos na instituição. Atualmente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública registra 545 cargos criados para agente administrativo, sendo que 297 estão ocupados e 248 permanecem em aberto.

Este não é o primeiro movimento da PRF em busca de reforço para seu setor administrativo. Em 2023, a corporação já havia solicitado 219 vagas para o mesmo cargo, também de nível médio.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui