Concurso público: Conselho Regional de Biomedicina tem vaga para o ES

O Espírito Santo está entre os estados em que o Conselho Regional de Biomedicina (CRBM 1) 1ª Região ofertará vagas em concurso público para o cargo de fiscal biomédico.

No total, são nove vagas, sendo uma destinada aos capixabas. Também há oportunidades para São Paulo (6 vagas), Rio de Janeiro (1 vaga) e Mato Grosso do Sul (1 vaga).

Os interessados devem ter ensino superior completo em Biomedicina, inscrição ativa no CRBM 1 e CNH categoria B.

O salário é de R$ 10.520,83, além de benefícios. Mais informações podem ser obtidas por meio do edital.

