Confira a previsão do tempo hoje no Espírito Santo

A previsão do tempo hoje (28) no Espírito Santo aponta para um sábado de tempo firme em todas as regiões do estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atuação de uma massa de ar seco, associada a um sistema de alta pressão, mantém o céu com poucas nuvens e afasta qualquer possibilidade de chuva ao longo do dia.

Grande Vitória terá tempo estável e vento moderado

Na Grande Vitória, o sábado será de poucas nuvens, sem chance de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, podendo trazer leve refresco em alguns momentos do dia. As temperaturas variam entre 16 °C e 29 °C, enquanto em Vitória os termômetros oscilam entre 17 °C e 28 °C.

Região Sul: rajadas de vento no litoral

Na Região Sul, o tempo também segue aberto, com vento moderado ao longo do litoral e possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 14 °C, com máxima de 28 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros marcam entre 11 °C e 25 °C.

Frio acentuado na Região Serrana

A Região Serrana terá um dia de céu limpo, sem registro de chuva. O destaque vai para as baixas temperaturas nas áreas altas, com mínima de 09 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas menos elevadas, os valores variam entre 13 °C e 26 °C.

Regiões Norte e Noroeste seguem com tempo seco

Na Região Norte, o sábado será de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 20 °C e a máxima pode chegar a 30 °C.

Na Região Noroeste, as condições também seguem estáveis. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 19 °C e 30 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 18 °C a 26 °C.

Nordeste Capixaba terá vento e temperaturas amenas

No Nordeste do Espírito Santo, o tempo permanece firme, com vento moderado no litoral. A temperatura mínima prevista é de 21 °C e a máxima pode atingir 28 °C.

Com o avanço da massa de ar seco, o fim de semana deve permanecer estável em todo o território capixaba. Para acompanhar atualizações da previsão do tempo hoje, recomenda-se consultar o site do Incaper.