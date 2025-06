Conflito no Oriente Médio pressiona custos do agro capixaba

O agravamento das tensões entre Irã, Israel e Estados Unidos acende um alerta para os produtores rurais do Espírito Santo e de todo o Brasil. Embora distante geograficamente do Oriente Médio, o setor agropecuário poderá sentir os efeitos indiretos de uma guerra na região, especialmente nos custos de produção, na logística e nas exportações. No Espírito Santo, cuja base agrícola se concentra nas culturas de café, mamão, cacau, gengibre e pimenta, o aumento nos custos pode comprometer a rentabilidade e o planejamento da próxima safra.

Um dos principais impactos esperados é a alta no preço do petróleo, já que cerca de 20% da produção global passa pelo Estreito de Ormuz, localizado entre o Irã e o Golfo Pérsico. Qualquer interrupção nesse fluxo — uma das ameaças feitas pelo Irã — pressiona os valores do barril e, por consequência, encarece combustíveis, fretes e fertilizantes nitrogenados, todos fundamentais para a produção agrícola.

