Consulta restituição Imposto de Renda: veja o passo a passo

A consulta restituição imposto de renda referente ao 2º lote de 2025 está liberada a partir das 10h desta segunda-feira (23). A Receita Federal informa que contemplará mais de 6,5 milhões de contribuintes, com um total de R$ 11 bilhões em créditos. Assim, o pagamento das restituições está agendado para 30 de junho e também inclui valores residuais de anos anteriores.

Para verificar o depósito do valor, o contribuinte, portanto, deve acessar o site oficial da Receita Federal e seguir o caminho: clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”. O portal oferece tanto uma consulta simplificada quanto detalhada por meio do extrato de processamento, disponível no e-CAC.

Porém, se houver pendências na declaração, o sistema indica quais são, permitindo ao contribuinte fazer a retificação online. Outra opção prática é o aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares e tablets, que também permite verificar a liberação das restituições e consultar a situação do CPF.

Calendário completo das restituições do IRPF 2025

A restituição do Imposto de Renda será paga em cinco lotes, com o cronograma já divulgado pela Receita Federal. Confira as datas:

1º lote : 30 de maio

: 30 de maio 2º lote : 30 de junho

: 30 de junho 3º lote : 31 de julho

: 31 de julho 4º lote : 29 de agosto

: 29 de agosto 5º lote: 30 de setembro

A consulta restituição imposto de renda pode ser feita de forma simples e rápida, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Assim, a orientação da Receita é que os contribuintes verifiquem regularmente sua situação para evitar problemas com o recebimento.