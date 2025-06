Cresce o número de drones agrícolas registrados no ES

Nos últimos anos, a adoção de drones na agricultura tem se intensificado, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pela busca por maior eficiência na produção rural. As aeronaves remotamente pilotadas (ARP) são cada vez mais utilizadas em diversas atividades, como o mapeamento de áreas, monitoramento de lavouras, aplicação de defensivos agrícolas e gestão da irrigação.

O Espírito Santo ocupa a sétima posição entre os Estados brasileiros com maior número de operadores de drones agrícolas registrados no Sipeagro, do Mapa. Atualmente, o Estado conta com 75 empresas cadastradas, além de duas cooperativas e dois agricultores registrados para operar as ARPs. O Estado também foi pioneiro na organização do setor, criando a primeira associação de drones do país – a Associação Espírito-Santense de Drones (Aesda), formada por oito empresas atuantes na área.

