Cuidados com Shih Tzu: dicas para manter a qualidade de vida do pet

Esses pequenos encantam a todos por onde passam, já que levam consigo, além da beleza, uma enorme energia, carregada de carinho e muita alegria. Porém, para ter um pet assim sempre feliz e saudável, é preciso ter alguns cuidados com Shih Tzu, pois a raça é predisposta a algumas doenças.

Portanto, vamos conhecer algumas das principais doenças que um Shih Tzu pode ter e entender, assim, como prevenir e proporcionar uma vida saudável e com bem-estar ao pet.

Cuidados com Shih Tzu: dicas para saúde e bem-estar

Cuidar da saúde de um Shih Tzu vai bem além de somente levar ao médico-veterinário quando urgente. Na verdade, você pode contribuir todo dia de alguma forma para que o seu pet tenha uma vida longa e saudável. Veja:

Ofereça uma boa ração para Shih Tzu

Se você já pensou em “qual a melhor ração para Shih Tzu?”, saiba que essa é uma pergunta essencial na hora de escolher a alimentação do seu pet.

É importante entender as necessidades do seu Shih Tzu e seu estilo de vida para oferecer uma ração balanceada e completa e, de preferência, Super Premium e própria para a raça. Converse com um médico-veterinário para que juntos possam escolher a opção ideal.

Mantenha uma rotina de exercícios físicos e mentais

Estimular o corpo e a mente do seu Shih Tzu é mega importante, pois evita a obesidade, estresse e comportamentos destrutivos, estimula o cérebro e torna seu pet muuuuito mais feliz no dia a dia.

Para isso, você pode apostar em brinquedos interativos, passeios diários, brincadeiras e muito enriquecimento ambiental.

Realize a manutenção da higiene do seu cão

Tosar o seu Shih Tzu não é apenas algo estético, na verdade, vai muito além disso. A tosa garante mais higiene ao pet, evitando problemas de pele e a proliferação de fungos e bactérias, além de facilitar na identificação de possíveis problemas dermatológicos.

Faça visitas regulares ao médico-veterinário

Muitos problemas de saúde podem ser evitados caso o seu pet tenha o costume de fazer visitas regulares ao médico-veterinário, pois, dessa forma, é possível realizar check-ups que podem detectar possíveis problemas de saúde no pet.

Com check-up em dia, é possível notar alterações e combater doenças antes que elas se agravem, o que eleva as chances de sucesso no tratamento e prolonga a vida do pet.

Portanto, não deixe de realizar check-ups anuais, no caso do Shih Tzu adulto, ou semestrais, no caso dos idosos.

Faça check-ups anuais ou semestrais

Como vimos, os Shih Tzus, assim como diversas raças, são propensos a terem algumas doenças. Uma das melhores formas de prevenir a evolução desses problemas, é realizando check-ups anuais ou semestrais.

Para os cães adultos, avaliações anuais são uma boa pedida, e para os idosos, os check–ups devem ser semestrais, já que as doenças podem se desenvolver mais rapidamente nessa fase da vida.

Lembrando que por ser uma raça braquicefálica (com focinho curto), o Shih Tzu pode ter dificuldades respiratórias e, por isso, merece ainda mais atenção em épocas quentes. Aproveite e confira nosso guia especial sobre cães braquicefálicos para entender melhor sobre esse tipo de pet e os cuidados que ele precisa!

Deixe o pet sempre em dia com as vacinas e antiparasitários

Diversas doenças infecciosas podem atingir o seu pet devido a falta de vacinas, como a cinomose, parvovirose e raiva. Já os antiparasitários também são essenciais, pois protegem contra vermes, pulgas, carrapatos entre outras pragas que podem causar diversos problemas para a saúde do Shih Tzu.

Por isso, sempre esteja em dia com a vacinação e a administração do antipulgas e carrapatos do seu pet – conforme indicação do médico-veterinário.

Fonte: Petlove