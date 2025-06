Cultura e turismo: Cachoeiro confirma presença na Feira dos Municípios

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Comunicação, confirmou sua participação na edição 2025 da Feira dos Municípios. O lançamento oficial do evento aconteceu nesta terça-feira (10), no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e contou com a presença de autoridades estaduais, prefeitos, lideranças regionais e representantes do trade turístico.

Representando o município, a secretária de Cultura e Turismo, Larissa Padrão, marcou presença no evento e destacou a importância da Feira como uma vitrine para o potencial cultural e turístico de Cachoeiro.

“É uma honra representar Cachoeiro em mais uma edição da Feira dos Municípios. Este evento é uma oportunidade única para mostrar a força da nossa cultura, a beleza das nossas paisagens e a criatividade do nosso povo. Estamos preparando um estande que será um verdadeiro convite para que os visitantes conheçam e se encantem com tudo o que Cachoeiro tem a oferecer”, afirmou Larissa.

A Feira dos Municípios 2025 será realizada entre os dias 3 e 6 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Com o tema “O Espírito Santo que todo mundo precisa experimentar”, o evento reunirá os 78 municípios capixabas em um grande encontro de cultura, turismo, gastronomia e tradições.

A secretária municipal também ressaltou o papel da feira como motor de desenvolvimento. “Participar da Feira dos Municípios é também investir no crescimento de Cachoeiro. A visibilidade que ganhamos nesse evento fortalece o turismo regional, estimula a economia criativa e atrai parcerias importantes. Estamos muito empolgados com o que está por vir”, disse Larissa.

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) terá um espaço interativo durante o evento, com atrações como voo de balão em realidade virtual, mesa interativa com o mapa turístico, experiências sensoriais, espaço instagramável, jogos temáticos e, claro, a tradicional moqueca capixaba.

Durante os quatro dias de feira, o público poderá conferir uma programação repleta de apresentações culturais, oficinas, degustações e atividades para todas as idades. A programação completa está disponível no site oficial: www.feiradosmunicipios-es.com.br/programacao.

A Feira dos Municípios é organizada pelo Governo do Estado em parceria com a Setur, Secult, Aderes, Sebrae, Amunes e Convention Bureau. A última edição, em 2024, reuniu mais de 80 mil visitantes e se consolidou como o maior evento de promoção turística e cultural do Espírito Santo.