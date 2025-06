De olho no clima: Nirrô conhece tendências no Sustentabilidade Brasil

O município de Alegre está entre aqueles que mais sofrem com os efeitos das mundanças climáticas no Estado do Espírito Santo. De olho nas tendências, o prefeito Nirrô Emerick se fez presente no Sustentabilidade Brasil, nesta quarta-feira (11).

Além de destacar a importância das dicussões ambientais para ao município, o chefe do Poder Executivo municipal também destacou as ações que já estão sendo desenvolvidas na cidade para minimizar os impactos advindos das mudanças climáticas. Confira a entrevista completa:

O Sustentabilidade Brasil começa nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.