Decretos do IOF: veja como votaram os deputados do Espírito Santo

Com 383 votos a favor e apenas 98 contrários, a Câmara dos Deputados derrubou os decretos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) editados pelo governo Lula.

Dos dez parlamentares que compõem a bancada capixaba, apenas 2 votaram contra a revogação do aumento. No total, 6 votaram a favor, um se ausentou e outro não votou porque cumpre uma suspensão.

Amaro Neto (Republicanos) – Sim

Da Vitória (PP) – Sim

Dr Victor Linhalis (Podemos) – Sim

Evair de Melo (PP) – Sim

Gilson Daniel (Podemos) – Sim

Helder Salomão (PT) – Não

Jack Rocha (PT) – Não

Messias Donato (Republicanos) – Sim

Paulo Folletto (PSB) – Ausente

Gilvan da Federal (PL) – Suspenso

A tramitação da proposta segue agora para o Senado Federal. Davi Alcolumbre, presidente da Casa, já adiantou que colocará a matéria em votação assim que ela for recebida. Assim, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) foi escolhido como relator, o que pode acelerar o processo e consolidar a revogação do decreto IOF.

Caso a medida seja confirmada pelos senadores, o governo terá que rever o planejamento fiscal para 2025. Isso porque o decreto revogado permitiria arrecadar mais com operações financeiras. Portanto, sem ele, há risco de bloqueios adicionais no orçamento, afetando diretamente despesas obrigatórias e investimentos públicos.

