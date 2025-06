Deputado Callegari alerta para avanço do MST no Sul do Estado

Movimento Sem Terra chegou ao Sul do Estado, ocupando às margens da Rodovia que liga os municípios de Cachoeiro e Itapemirim.

Famílias ligadas ao Movimento Sem Terra (MST) estão acampadas nas proximidades da Rodovia ES-482, que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. O deputado estadual Wellington Callegari (PL) visitou a área, acompanhado do ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Cachoeiro, Léo Camargo.

Durante a visita, os dois aferiram as condições do acampamento e alertaram para o risco iminente de novas invasões: “As informações que coletamos são preocupantes. Segundo os próprios invasores, mais de cem famílias estão a caminho para se juntar ao grupo. Ou seja, o risco de invasão é real e iminente”, afirmou Callegari.

Léo Camargo destacou que a nomeação de um integrante do MST para a Secretaria de Agricultura do município de Cachoeiro pode ter incentivado a mobilização: “Há anos não víamos registros de invasões em Cachoeiro. No mês passado (abril), a atual gestão nomeou um dos líderes do MST como secretário de Agricultura. Ou seja, pavimentaram o retorno das invasões e do terror agrário no município e em todo Sul do Estado”, declarou.

Callegari relembra veto de Casagrande a projeto que previa proteção a propriedades rurais

O parlamentar recordou do veto do governador Renato Casagrande ao Projeto de Lei nº 166/2023, do qual era um dos autores. A proposta previa medidas de proteção às propriedades rurais: “Se o governador não tivesse vetado nossa iniciativa, não estaríamos presenciando essas cenas lamentáveis. Os trabalhadores do campo estariam amparados. Isso é uma questão de segurança jurídica. O Espírito Santo corre o risco de se tornar projeto-piloto para as práticas criminosas do MST, que utiliza o discurso da reforma agrária para espalhar o terror no campo”, criticou.

Novo Projeto de Lei busca coibir ocupações em rodovias e faixas de domínio

Um novo Projeto de Lei foi reproposto pelo parlamentar (PL 153/25), com objetivo de criar a política estadual de segurança nas faixas de domínio, abrangendo áreas lindeiras de rodovias estaduais, municipais e federais delegadas ao Estado do Espírito Santo.

A medida também estabelece restrições aos envolvidos em ocupações ilegais, como a proibição de acesso a benefícios sociais do governo estadual, participação em concursos públicos, contratos com o poder público e nomeações em cargos comissionados.

O projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa e passará por análise nas comissões antes de seguir para votação em plenário.