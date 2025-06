Diácono João Baptista Vasconcellos morre aos 83 anos em Muqui

O diácono permanente João Baptista Vasconcellos Ribeiro, vinculado à Paróquia São João Batista, morreu neste sábado, 07 de junho, em Muqui, aos 83 anos.

Ele estava em casa e a causa da morte não foi divulgada. João Baptista foi diácono por mais de 40 anos. Celebrava Sacramentos, ajudava na organização da paróquia e auxiliava nas Celebrações Eucarísticas.

“Nesta paróquia com mais de 100 anos de história, que ele ajudou a edificar com fé e compromisso, João Baptista deixou um legado precioso. Homem discreto, firme em suas convicções, sempre disponível para servir, ele testemunhou o Evangelho com gestos simples, mas cheios de significado”, diz um trecho de uma carta lida, após a Santa Missa deste domingo, 08, no Salão Paroquial de Muqui.

Em 25 de novembro de 1985, compôs a primeira turma de diáconos permanentes da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, atuando na paróquia São João Batista. Ele deixa a esposa, com quem teve dois filhos. Também deixa também dois netos.

Nascido em 22 de maio de 1942, João Baptista foi batizado em 24 de junho do mesmo ano. Sacramento que recordou por décadas, nas celebrações da Sagrada Palavra. Ajudou a construir e fundar diversas Comunidades Eclesiais de Base (CEB). Foi escritor e poeta – com cadeira na Academia Muquiense de Letras e Artes (AMLA). Devoto do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora celebrou, por anos, a primeira sexta-feira de cada mês como um apostolado fiel.

“Nossos sinceros agradecimentos ao diácono João Batista, por sua vida dedicada, sua fé silenciosa e profunda, e por todo o bem que realizou em nossa paróquia. Que o Espírito Santo, celebrado hoje [Domingo de Pentecostes], nos fortaleça para seguir com o mesmo zelo, humildade e amor. Diácono João Batista, obrigado por tudo. A missão continua. E sua luz permanece entre nós”, finaliza a carta.

O velório aconteceu no Salão Paroquial neste domingo e, às 12h, uma missa de corpo presente foi presidida pelo bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP. Já as exéquias foram celebradas, às 15h, pelos padres: Enildo Genésio de Souza, pároco local, e Carlos Renato Carriço Gomes, vigário paroquial. O enterro aconteceu após a cerimônia religiosa.