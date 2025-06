Diocese de Cachoeiro celebra São João Batista

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim festeja nesta terça-feira, 24 de junho, a Solenidade da Natividade de São João Batista, momento litúrgico que, assim como o Natal e a Assunção de Maria, celebra o nascimento terreno de um santo excepcional. Este é também um dia de alegria para os fiéis católicos, que acolhe com júbilo a liturgia e as devoções que lembram o precursor do Senhor.

Quem foi São João Batista?

Nascido de Zacarias e Isabel, um casal idoso e estéril, João Batista foi anunciado por um anjo e cumpriu a profecia conforme relatado em Lucas (1,57‑66): “cantaram cânticos de alegria, admirados com o nome que lhe foi dado”. Ele é considerado o último grande profeta do Antigo Testamento e o primeiro testemunho explícito de Jesus, batizando‑o no rio Jordão e anunciando‑o como “o Cordeiro de Deus”.

A escolha do dia 24 de junho como data de celebração se baseia no Evangelho de Lucas, que posiciona o nascimento de João exatamente seis meses antes do de Jesus. Para os antigos, isso correspondia ao solstício de verão, um símbolo de que “João diminuía, para que Jesus crescesse”.

Significado e tradições

A Natividade de João Batista é única na liturgia por celebrar o nascimento de um santo. Desde o século IV, já era festejada no dia 24 de junho, sendo uma das poucas datas fixas do calendário litúrgico dedicada ao nascimento.

Na tradição popular, especialmente no Brasil e em Portugal, o dia é marcado por fogueiras, danças e refeições típicas juninas, que resgatam antigas metáforas de luz e purificação — simbolizando o precursor que prepara os caminhos ao Senhor.

Na Diocese de Cachoeiro há duas paróquias sob a proteção de São João Batista:

Paróquia São João Batista, em Muqui, fundada em 2 de fevereiro de 1924, composta por 34 comunidades e acolhida hoje pelo pároco Pe. Enildo Genésio de Souza.

Paróquia São João Batista, em Jaciguá (Vargem Alta), erigida em 2 de abril de 1923, com 19 comunidades ativas por meio do Centro de Evangelização São João Batista.

Ambas as paróquias realizam celebrações festivas, novenas e missas comunitárias para marcar esta data com a devoção e alegria que caracterizam a festa junina.

Convite à conversão

A celebração de hoje não é apenas uma homenagem ao patrono, mas um chamado para continuarmos sua missão: “Preparai os caminhos do Senhor”. Como São João, somos chamados à conversão, à peregrinação interior e ao testemunho missionário. Que a chama do precursor — como fogo que purifica e impulsiona — nos abra os corações para acolher o Cristo que cresce em nosso meio.

Serviço

Festa de São João Batista – Jaciguá

Dia: Terça-feira, 24 de junho

Hora: 16 horas

Local: Igreja Matriz São João Batista (Rua Praça da Matriz, S/N – Jaciguá, Vargem Alta)

Festa de São João Batista – Muqui

Dia: Terça-feira, 24 de junho.

Hora: 18h Procissão com a imagem de São João Batista

Local: Igreja Matriz São João Batista (Rua Cel. Luiz Carlos, 55, Centro – Muqui)