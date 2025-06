Dólar hoje: confira a cotação e impactos para o mercado

O dólar hoje apresenta queda nesta quarta-feira (25), sendo negociado a R$ 5,50 por volta das 8h. A desvalorização ocorre após o fechamento anterior, refletindo o movimento dos investidores diante de decisões recentes de política monetária e de acordos comerciais internacionais.

Decisões dos bancos centrais impactam cotação

A movimentação cambial está diretamente ligada às expectativas do mercado em relação aos principais bancos centrais. O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu manter sua taxa de juros inalterada, gerando cautela entre os investidores. Já o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil, elevou a taxa Selic para 14,75% ao ano — o maior nível desde 2006 —, medida que também impacta o fluxo de capitais no país.

Acordo entre EUA e Reino Unido influencia mercado

Outro fator relevante que influencia o dólar hoje é o cenário comercial internacional. As negociações entre Estados Unidos e Reino Unido ganharam destaque após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar um novo acordo tarifário com os britânicos. Este é o primeiro acordo firmado após a adoção de medidas protecionistas por parte do governo dos EUA.

Expectativas para os próximos dias

Com o cenário econômico instável e o foco voltado para decisões de política monetária e comercial, o mercado segue atento aos próximos movimentos que podem influenciar o comportamento do dólar nos próximos dias. Investidores permanecem cautelosos diante de novas declarações de autoridades econômicas e eventos internacionais que possam alterar o câmbio.