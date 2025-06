Dólar hoje: confira qual o valor da moeda e os impactos no seu bolso

O dólar hoje iniciou a terça-feira (24) em queda de 0,21%, sendo cotado a R$ 5,4912 por volta das 9h40. O recuo vem após a moeda norte-americana encerrar a véspera com desvalorização de 0,40%, fechando o dia a R$ 5,5026. O movimento reflete o cenário de cautela nos mercados financeiros diante de instabilidades geopolíticas e incertezas sobre os rumos da economia brasileira.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, abriu as negociações às 10h. O índice encerrou a segunda-feira (23) com baixa de 0,41%, aos 136.550 pontos.

Investidores seguem atentos às movimentações externas, especialmente às novas tensões entre Israel e Irã, além de aguardarem definições sobre os próximos passos da política monetária no Brasil.

No cenário internacional, as tensões no Oriente Médio voltaram a se intensificar após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Irã feito na noite anterior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia informado sobre o acordo de trégua, negociado com a mediação do emir do Catar. No entanto, nesta terça-feira, os dois países voltaram a trocar acusações de violação do tratado.

Trump reagiu duramente nas redes sociais, afirmando que uma nova ofensiva israelense contra o Irã configuraria uma “grande violação” do cessar-fogo. As declarações contribuíram para o aumento da aversão ao risco nos mercados globais, refletindo diretamente na cotação do dólar hoje e nos índices acionários.

Além do contexto externo, investidores monitoram de perto os sinais da política monetária brasileira. A possibilidade de alterações na taxa Selic e os desdobramentos fiscais continuam sendo fatores de influência na precificação da moeda norte-americana.

A cotação do dólar hoje permanece sob impacto direto da combinação entre fatores internos e externos, exigindo atenção redobrada dos agentes financeiros diante de um ambiente econômico e geopolítico volátil.