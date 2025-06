Dólar hoje: veja como a moeda fica após o ataque dos EUA ao Irã

O dólar hoje abriu cotado a R$ 5,50, impulsionado pela intensificação das tensões geopolíticas. O movimento ocorre em meio ao ataque militar dos Estados Unidos ao Irã, que elevou a aversão ao risco entre os investidores e aumentou a procura por moedas fortes, como o dólar.

Abertura do câmbio e horário de funcionamento

O mercado de câmbio no Brasil segue o padrão internacional, com operações abertas das 9h às 17h, no horário de Brasília. Desde a abertura desta segunda-feira, 23 de junho de 2025, a moeda norte-americana já mostrava tendência de alta, refletindo os desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Tensão geopolítica influencia mercados globais

Em primeiro lugar, o ataque dos EUA ao Irã causou uma onda de incertezas nos mercados internacionais. Esse tipo de evento tende a gerar um movimento automático de fuga para ativos considerados mais seguros, como o dólar americano e o ouro.

Além disso, o clima de instabilidade se intensificou devido à elevação das tarifas comerciais entre Estados Unidos e China. Esse embate econômico, que já se arrasta há meses, tem gerado fortes impactos nas bolsas de valores ao redor do mundo, com quedas seguidas de retomadas.

Impactos no câmbio brasileiro

Como consequência, a volatilidade do câmbio aumentou, principalmente em países emergentes. No Brasil, o valor do dólar hoje afeta diretamente setores como turismo, importação e comércio exterior. A alta da moeda encarece produtos e serviços atrelados ao mercado internacional.

Segundo analistas, o cenário exige cautela. A instabilidade deve continuar nos próximos dias, já que novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento, tanto no campo militar quanto econômico.

Expectativa do mercado e orientações

Diante desse cenário, especialistas recomendam que empresas com operações internacionais adotem estratégias de proteção cambial. Para consumidores, a dica é evitar compras em dólar neste momento de forte oscilação.

Portanto, quem precisa acompanhar o dólar hoje deve ficar atento às atualizações ao longo do dia. Qualquer novidade no conflito entre EUA e Irã ou nas negociações comerciais com a China pode influenciar diretamente a cotação da moeda norte-americana frente ao real.