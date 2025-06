Dólar hoje: veja o desempenho da moeda e impactos no Brasil

A cotação do dólar hoje apresenta pequena queda frente ao real nesta quinta-feira (26), refletindo os impactos da instabilidade política no Brasil e o enfraquecimento global da moeda norte-americana. O movimento ocorre após o Congresso Nacional derrubar o decreto do governo federal sobre o IOF, elevando a preocupação com as contas públicas.

No cenário interno, a tensão política ganhou força depois que o governo Lula sofreu uma importante derrota legislativa. A revogação da medida relacionada ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) provocou reações negativas no mercado, gerando incertezas fiscais e pressionando o câmbio nas primeiras horas do dia.

Desempenho no exterior

Do ponto de vista internacional, o dólar atravessa seu pior desempenho para o primeiro semestre desde 1973. A moeda americana vem perdendo valor frente a divisas como euro, franco suíço e libra esterlina, impulsionadas por dados positivos das economias europeias e pela expectativa de manutenção dos juros nos Estados Unidos.

A cotação atual do dólar gira em torno de R$ 5,55. Na véspera, a moeda fechou em R$ 5,5536, com alta de 0,63%. Nesta manhã, opera com leve recuo. Já o euro, por sua vez, está cotado a aproximadamente R$ 6,41, com valorização de 0,17% em relação ao fechamento anterior.

O enfraquecimento do dólar no exterior está relacionado, sobretudo, à postura cautelosa do Federal Reserve. A autoridade monetária dos EUA sinaliza possível manutenção da taxa básica de juros, enquanto a Europa apresenta indicadores de recuperação econômica, favorecendo o fortalecimento de moedas locais.

Para os brasileiros, o impacto da alta do dólar é sentido nos preços dos importados, combustíveis e pacotes de viagem. Mesmo com a queda leve observada no dólar hoje, a moeda segue em patamar elevado, comprometendo o poder de compra de quem depende de produtos ou serviços cotados em dólar.

O comportamento do câmbio nos próximos dias dependerá da condução da política fiscal pelo governo brasileiro e das decisões do banco central americano. Investidores continuam atentos à agenda econômica e aos desdobramentos no Congresso, que podem influenciar diretamente o rumo do real frente ao dólar.

Resumo do mercado em 26/06/2025

Moeda Cotação Atual Variação Dólar comercial R$ 5,55 Leve queda Euro R$ 6,41 Alta de 0,17% Libra esterlina R$ 7,51 (aproximado) Tendência de alta

A volatilidade do dólar hoje reflete uma combinação de fatores políticos e econômicos. O avanço ou recuo da moeda seguirá condicionado às decisões fiscais no Brasil e ao ritmo da política monetária global, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia.