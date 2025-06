Dor e febre: entenda os sinais de inflamação em cães e gatos

O atendimento clínico de cães e gatos que apresentam febre e dor é um desafio recorrente na rotina dos veterinários. Esses sinais muitas vezes indicam a presença de processos inflamatórios ou infecciosos e requerem atenção especial para garantir conforto e buscar a recuperação dos pets.

Segundo a médica-veterinária Marcella Vilhena, gerente de marketing da Syntec, a febre é uma resposta fisiológica natural do organismo diante de infecções ou inflamações. “Embora atue como um mecanismo de defesa, febres elevadas causam desconforto agudo e podem agravar o quadro clínico do animal. A identificação da causa é essencial e pode estar relacionada a infecções bacterianas, virais, parasitárias ou até mesmo doenças autoimunes”, explica.

A inflamação é outra resposta do organismo a agentes agressivos, e pode ser aguda ou crônica. É caracterizada pelos sinais clássicos: vermelhidão, calor, inchaço, dor e perda de função.

A dor, por sua vez, é um sintoma frequente que acompanha a inflamação e merece atenção especial. “A dor pode variar de leve a intensa e comprometer de forma significativa a qualidade de vida do animal. O reconhecimento precoce é fundamental para a eficácia do tratamento e deve ser feito com o auxílio de escalas de avaliação específicas para cães e gatos, que analisam postura, comportamento e resposta ao toque”, ressalta Marcella.

Para um diagnóstico adequado, o veterinário deve realizar avaliação clínica completa, considerando histórico detalhado do animal; espécie, idade e condição geral; exame físico minucioso; e exames complementares (hemograma, radiografia e ultrassonografia, entre outros). “Identificar a origem da febre, dor e inflamação agiliza o tratamento mais adequado, promovendo saúde, bem-estar e recuperação mais rápida”, ressalta a veterinária da Syntec.

