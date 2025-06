Dupla é presa pela Polícia Civil por extorsão e estelionato na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 10º e do 11º Distritos Policiais da Serra, prendeu, na manhã desta quarta-feira (04), uma mulher de 44 anos e um homem de 48 anos, suspeitos da prática dos crimes de extorsão, estelionato e associação criminosa. A ação foi realizada no bairro Laranjeiras, no município da Serra.

Os alvos foram presos no mesmo endereço, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra. Eles são investigados por comercializar terrenos com documentação falsa, além de utilizarem violência para cobrar as dívidas.

De acordo com as investigações, no ano passado, os suspeitos torturaram uma das vítimas com uma arma de choque e, enquanto apontavam o objeto contra ela, a obrigaram a assinar uma folha de cheque. Ao final da ação, o grupo ainda levou o aparelho celular da vítima.

Os conduzidos foram encaminhados à autoridade policial e, após os procedimentos de praxe, foram levados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.