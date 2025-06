EcoRodovias vence leilão da BR-101 e inicia novo ciclo de investimento

A EcoRodovias venceu o leilão de concessão da BR-101/ES/BA, realizado nesta quinta-feira (26), na B3, garantindo a continuidade da gestão do trecho de 478 km que liga o Espírito Santo à Bahia. O leilão faz parte do processo de modernização e otimização do contrato da sua concessionária Ecovias 101, que já opera o trecho desde 2013.

Com o resultado, a empresa inicia um novo plano de modernização da rodovia com mais de R$ 10 bilhões em investimentos para a execução de obras e operação do trecho, além de implantar descontos tarifários para usuários do sistema de pagamento eletrônico (tag) e isenção para motos, categoria atualmente pagante.

“O novo contrato vem na esteira das modernizações no setor implementadas pelo Governo e pela ANTT. Entendemos que o modelo traz mais segurança jurídica e torna viável a realização dos investimentos necessários para o trecho capixaba da BR-101. Estamos muito satisfeitos com o resultado e em fazer parte desse momento tão significativo para a evolução das concessões no país”, avalia Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias.

O que diz o governo do ES

Investimentos

Logo nos primeiros três anos do novo contrato estão previstos R$ 1,82 bilhão em investimentos, incluindo a conclusão de 84 km de duplicações, 9,45 km de marginais, 19 novos retornos, 6 km ciclovia, 4 passarelas, 2 Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiro, além do início das obras dos Contornos de Ibiraçu e Fundão. A assinatura do termo aditivo está prevista para os próximos meses. A partir disso, o ciclo de investimentos será iniciado em até 30 dias.

“A gente vive diariamente a BR-101 e conhece as necessidades do trecho capixaba. Esse novo modelo permite, por exemplo, soluções sustentáveis imediatas, como as terceiras faixas em regiões com restrições ambientais. Poder realizar esses investimentos tão necessários vai ser uma enorme satisfação para todo o time da Ecovias 101”, comemora Roberto Amorim, diretor superintendente da concessionária.

Ele estima, ainda, que os períodos mais intensos de obras vão gerar cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos por ano. Ao todo, o Governo Federal prevê a geração de 149.233 empregos considerando diretos, indiretos e efeito-renda. O novo contrato prevê a execução de obras de grande impacto para o Espírito Santo e para a logística do país, como mais de 263 quilômetros de ampliações de pistas entre duplicações, faixas adicionais, vias marginais e contornos.

Principais investimentos

• 172,8 km de duplicações, inclusive em segmentos do trecho norte;

• 41,1 km de faixas adicionais – entre Mucuri (BA) e Linhares (ES);

• 33,6 km de vias marginais;

• Contornos urbanos de Ibiraçu (4,2 km) e Fundão (11,4 km);

• 14 novos trevos em desnível;

• 39 retornos em nível;

• 40 passarelas para pedestres;

• 75 novos pontos de ônibus;

• 2 Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros; e

• 34 passagens de fauna, entre outras obras.

A implantação de faixas adicionais é uma solução imediata para os trechos onde ainda não há licenciamento ambiental para duplicação. “São segmentos onde esse tipo de obra atende plenamente a demanda atual da rodovia”, diz Amorim. “Com isso, haverá melhorias de fluidez e segurança viária logo nos primeiros anos dessa nova fase, mas a duplicação não está descartada. Gostaria de deixar claro para os capixabas que a duplicação ao norte de João Neiva e o contorno urbano de Linhares não estão descartados. São investimentos que o contrato ainda prevê em caso de aumento de demanda e viabilidade de licenciamento ambiental”, esclarece Amorim. Benefícios tarifários

A partir da assinatura do aditivo contratual, prevista para os próximos meses, os motociclistas passam a ter isenção em todas as praças e os demais usuários terão 5% de desconto na tarifa de pedágio para os pagamentos feitos com “tag” nas pistas automáticas. Os veículos de passeio contarão, ainda, com uma política de descontos progressivos a cada passagem no mesmo sentido por uma mesma praça de pedágio, o chamado DUF (Desconto de Usuário Frequente). O novo modelo tarifário prevê reajustes condicionados a entregas de obras, ou seja, o contrato estabelece degraus que acompanham o volume de investimentos que será aferido por auditoria independente.

Novidades na operação

Do total de investimentos do contrato, R$ 3,31 bilhões serão aplicados na operação da rodovia e nos serviços de atendimento aos usuários como os guinchos e ambulâncias. Entre as novidades, a Ecovias 101 vai instalar a primeira balança de pesagem de veículos na velocidade da via (HS-WIM) do Estado. O equipamento possibilita a fiscalização de excesso de carga de 100% dos veículos comerciais sem a necessidade de fazer desvios no trajeto e redução de velocidade, evitando paradas, riscos de acidentes e possíveis atrasos na viagem.

Ainda em atendimento aos caminhoneiros, a rodovia passará a contar com dois PPDs (Ponto de Parada para Descanso) para proporcionar descanso seguro aos motoristas profissionais de transporte rodoviário de cargas e passageiros, o que previne acidentes ocasionados por fadiga. Também estão previstas 167 câmeras de monitoramento que ajudam na identificação de ocorrências e no rápido envio de recursos necessário.