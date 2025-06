EDP e PC flagram furto de energia em estabelecimentos no ES

Uma operação conjunta entre equipes técnicas da EDP e da Polícia Civil flagrou dois casos de furto de energia durante fiscalizações realizadas nos municípios de Vila Velha e Serra, na Grande Vitória. Nos locais, foram encontradas ligações diretas na rede elétrica, que impedia a cobrança de energia e caracteriza o crime de furto.

Nesta quinta-feira, 05, foi registrado um em uma fábrica de gelo localizada no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. O dono do estabelecimento acompanhou a ação realizada pelas equipes. Ele foi conduzido à sede do Deic, em Vitória, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Em uma outra ação, desta vez em Serra, as equipes identificaram o furto em um imóvel onde funcionava uma distribuidora de bebidas no bairro de Laranjeiras. Como o ponto comercial era alugado, os policiais conduziram a proprietária do imóvel e o responsável pela distribuidora para a adoção das medidas cabíveis.

A operação contou com o apoio de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória, peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica e técnicos especializados da EDP.

Crime

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Além da responsabilização criminal, o responsável pela fraude deverá ressarcir a EDP pelos valores correspondentes à energia não faturada durante o período da irregularidade, conforme determina a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), além dos custos operacionais e administrativos da distribuidora.

A EDP reforça que o furto de energia é uma prática perigosa e ilegal, que coloca em risco a segurança da população, podendo causar sobrecargas, danos à rede elétrica, interrupções no fornecimento e até acidentes graves.