EDP e PC flagram furto de energia em padaria de Dores do Rio preto

Uma operação conjunta da EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, e da Polícia Civil flagrou um caso de furto de energia em uma padaria localizada em Dores do Rio Preto. Durante a inspeção, técnicos da concessionária, e agentes do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória e peritos do Instituto de Criminalística (IC), constataram uma fraude no medidor de energia do estabelecimento, caracterizando o crime.

A responsável pela padaria acompanhou a fiscalização e foi conduzida para à Delegacia Regional de Guaçuí. Como o ponto comercial era alugado, a proprietária do imóvel também foi levada pelos policiais para a adoção das medidas cabíveis.

O furto de energia é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal, com pena de reclusão de um a quatro anos, acrescido de multa. Além do inquérito criminal, as responsáveis deverão ressarcir a EDP pelos valores não faturados, conforme prevê a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além de arcar com os custos administrativos da distribuidora.

Riscos e prejuízos

A EDP reforça que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia.

Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.