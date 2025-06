Eduardo Costa repreende Mariana Polastreli após fotos ousadas na web

Mariana Polastreli deu o que falar nas redes sociais após publicar uma sequência de fotos ousadas durante uma viagem a Arraial d’Ajuda, na Bahia. Nas imagens, a influenciadora aparecia com diferentes modelos de biquínis e maiôs no estilo fio-dental, exibindo o corpo em cenários paradisíacos. Com informações do Uai.

No entanto, a postagem original não durou muito. Pouco depois, Mariana apagou o conteúdo e explicou o motivo nos Stories: “O marido brigou, eu excluí, cortei e repostei”, contou ela, referindo-se ao cantor Eduardo Costa.

A influenciadora optou então por uma nova postagem, desta vez mais “comportada”. As fotos foram recortadas para não mostrar o bumbum, e Mariana fez graça sobre a situação:

“Valorizem a blogueira aqui, porque convencer o marido a deixar postar é difícil. Repostando, mas agora com elas cortadas.”

Apesar da repercussão, Eduardo Costa não comentou diretamente a bronca, mas deixou um elogio para a esposa na nova publicação: “Maravilhosa”, escreveu o sertanejo.

Os seguidores não deixaram a situação passar em branco e logo começaram a comentar sobre o “ciúme” do cantor. “O homi é brabo!”, disse uma internauta. Outro brincou: “Ciumento esse meu amigo.”