Em Guaçuí, alunos visitam catadores e aprendem sobre reciclagem

Abrindo o mês do Meio Ambiente, 31 alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Carneiro Ribeiro, com idades entre 15 e 17 anos, participaram de uma visita técnica à sede da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guaçuí (ASGUAMAR), na tarde desta segunda-feira (02).

A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e teve como principal objetivo promover a conscientização ambiental por meio da educação prática. Os alunos puderam vivenciar de perto o processo de separação e reaproveitamento de resíduos, compreendendo a importância da reciclagem para a preservação dos recursos naturais, a redução do impacto ambiental e a valorização do trabalho dos catadores. A atividade também buscou estimular o protagonismo juvenil na construção de uma sociedade mais sustentável e responsável com o meio ambiente.

Durante a visita, os estudantes conheceram os diferentes tipos de materiais recicláveis, tiraram dúvidas sobre o funcionamento da triagem, questionaram o destino dos resíduos e acompanharam o processo de separação, prensagem e comercialização dos materiais.

A professora Lígia Souza destacou a importância da atividade para a formação cidadã dos alunos. “Foi uma experiência riquíssima. Muitos estudantes só conheciam o processo da reciclagem de forma teórica, e aqui puderam ver como tudo acontece na prática, valorizando o trabalho dos catadores e refletindo sobre o papel de cada um na preservação ambiental”, afirmou a professora.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins, ressaltou o papel da juventude na transformação da realidade ambiental do município.

“Trazer os jovens para esse contato direto com a realidade da reciclagem é uma forma de formar multiplicadores. São eles que vão levar esse conhecimento para suas famílias e comunidades, ajudando a fortalecer a cultura da coleta seletiva e do descarte consciente em Guaçuí”, disse o secretário.

A visita foi acompanhada também pelo professor Lasgrael Miranda e integra a programação do Mês do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que contará com outras ações educativas, palestras e mobilizações ao longo de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 5.

Foto: Divulgação