Empreendedores são destaques em Anchieta com produtos caseiros

É de encher a boca de água ver os bolos, pães, biscoitos, doces, pizzas e outras delícias produzidas no interior do município de Anchieta pela Associação das Produtoras Rurais de Alto Joeba (Adejo). Nesta terça-feira (24), como em todas as semanas, elas estarão no Espaço DiverCidade, no Pavilhão do Empreendedor e também circulando pela cidade para a venda dos produtos.

Tudo é feito com ingredientes cultivados nas propriedades das famílias envolvidas na Adejo. Para encomendas ou mesmo para localizar o carro de entrega ao longo do dia e aproveitar para abastecer a despensa, anote o telefone: (28) 99905-5752.

A associação conta com apoio constante da Prefeitura de Anchieta, assim como as demais associações do município.