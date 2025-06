Empresas de rochas realizam mutirão de emprego em Cachoeiro

O “Conecta Indústria – Rochas Naturais”, promovido no dia 7 de junho, em Cachoeiro de Itapemirim, reuniu nove empresas do segmento em uma grande mobilização voltada à geração de oportunidades e à aproximação entre indústria e trabalhadores.

A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre IEL/SENAI, Sindirochas e Prefeitura Municipal de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos.

Realizado na unidade do SENAI Cachoeiro, o evento contou com expressiva participação: mais de 250 candidatos foram entrevistados presencialmente por representantes das empresas: Cajugram, Decolores, Gramarcal, Igramar, Magban, Marbrasa, Marcel, Penhasco e Pettrus. A seleção foi conduzida de forma dinâmica, com triagem de currículos e encaminhamento imediato para entrevistas conforme o perfil dos participantes.

O processo recebeu cerca de 680 inscrições, sendo que parte dos inscritos optou por integrar exclusivamente o banco de talentos ou não se enquadrava nas vagas disponíveis, o que contribuiu para o alto índice de efetividade nos atendimentos realizados. A diversidade no perfil dos inscritos também chamou atenção. A maioria possuía ensino médio completo (54%), seguida por candidatos com nível superior (25%), ensino técnico (11%) e ensino fundamental (10%).

Vários candidatos apresentaram compatibilidade com as vagas ofertadas e seguiram no processo seletivo diretamente com as empresas. Os demais inscritos passaram a compor um banco de talentos, inicialmente compartilhado com as nove empresas participantes além de, posteriormente, poderem ter seus currículos compartilhados com outras empresas associadas ao Sindirochas.

O Sindirochas destacou que a proposta do mutirão é garantir que as oportunidades geradas tenham continuidade e resultem em inserções efetivas no mercado de trabalho. “Ações como esta fortalecem a indústria de rochas naturais e contribuem para o desenvolvimento regional. Foi uma iniciativa relevante para aproximar profissionais das empresas e atender às demandas por mão de obra qualificada no setor”, avaliou o presidente da entidade, Ed Martins. Novas ações como esta, em outras localidades, estão nos planos do Sindirochas e de seus parceiros.