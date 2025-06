Encerramento do Junho Violeta destaca respeito ao idoso em Cachoeiro

Em alusão ao Junho Violeta, mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), promove um evento especial de encerramento da campanha com o tema “Respeitar o passado é iluminar o futuro”.

A ação será realizada nesta quarta-feira (25), às 14h, no pátio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado na Rua 25 de Março, 161, no Centro da cidade. A programação contará com uma palestra da Dra. Priscila Gasperedo, que abordará temas fundamentais sobre os direitos, o cuidado e a proteção da população idosa, além de uma apresentação do grupo de dança do Centro de Convivência Vovó Matilde.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destaca a importância do momento para reforçar a valorização da pessoa idosa em Cachoeiro. “O Junho Violeta é um chamado à reflexão e à ação. Precisamos fortalecer a rede de proteção e promover o respeito e a dignidade de quem tanto contribuiu com a sociedade. Encerrar essa campanha com informação e cultura é uma forma de reafirmar o nosso compromisso com o envelhecimento saudável e protegido”, afirmou.

A assessora especial do Governo, Norma Ayub, também participará da solenidade e reforçou o apoio à iniciativa. “Cuidar dos nossos idosos é reconhecer o valor da história e da experiência que cada um carrega. Ações como essa são fundamentais para sensibilizar a sociedade e ampliar a consciência coletiva sobre o combate à violência contra a pessoa idosa”, ressaltou.

Eventos como esse são essenciais não apenas para marcar simbolicamente o encerramento de campanhas de conscientização, mas para fortalecer o diálogo permanente com a comunidade sobre a importância do respeito e da inclusão das pessoas idosas. Eles criam espaços de escuta, aprendizado e valorização, contribuindo para quebrar preconceitos e reforçar a responsabilidade coletiva na proteção da terceira idade.

A presença da população, de autoridades e dos próprios idosos nesse tipo de atividade demonstra o quanto políticas públicas bem conduzidas podem transformar realidades. Ações como essa fortalecem a rede de assistência social, aproximam os serviços da população e promovem cidadania.