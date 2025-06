Encontro de Corais encanta o público em Cachoeiro

A noite do último sábado (21) foi marcada por emoção e beleza musical com a realização do 25º Encontro Cachoeirense de Corais, na Catedral de São Pedro. O evento encantou o público com apresentações que passearam pela música sacra, erudita e popular.



O encontro fez parte da programação oficial da Festa de São Pedro, padroeiro da cidade. Durante a noite, vozes afinadas e repertórios cuidadosamente escolhidos ecoaram pela Catedral, emocionando fiéis, visitantes e amantes da boa música. O evento, que já se tornou tradição no calendário cultural e religioso do município, fortalece a identidade artística local e valoriza o talento dos corais participantes.

“Já acompanho o encontro há muitos anos. E é uma oportunidade de reencontrar amigos, músicos, regentes, arranjadores, além de possibilitar compartilhar esse momento com outros grupos. Isso enriquece muito o nosso trabalho”, afirmou o músico arranjador do Coral Vozes de Cachoeiro, Adilson Dillen.



A Prefeitura de Cachoeiro reafirma seu compromisso com o fomento à cultura, reforçando a importância da música coral como ferramenta de expressão cultural e integração comunitária.