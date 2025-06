Equipe se manifesta após suposta crise no casamento de Amado Batista

A equipe de Amado Batista, de 74 anos, quebrou o silêncio nesta quinta-feira (26) e falou sobre os rumores de que o casamento do cantor com Calita Franciele, de 23, estaria em crise. A assessoria de imprensa do artista negou que a relação do casal está por um fio: “Amado segue casado, tranquilo e feliz”. Com informações da Quem.

As especulações de crise começaram após a Miss Mato Grosso 2024 desativar sua conta no Instagram. Na rede social, ela costumava mostrar sua rotina e os momentos a dois com o marido. Ela, inclusive, marcava presença em vários shows e fazia Stories cantando na coxia do palco.

A conta da influenciadora no TikTok segue ativa e, no post mais recente, ela compartilhou uma foto na qual aparece toda produzida e escreveu: “Me odeia, mas a visitinha no meu perfil é sagrada, né? (risos)”. Os rumores se intensificaram após o artista dar várias declarações sugestivas durante o show que realizou na noite de quarta-feira (25) no Arraiá do Povo, em Aracaju, Sergipe.