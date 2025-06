ES bate recorde de crédito rural na safra 2024/2025 com alta de 23,6%

O Espírito Santo registrou um crescimento expressivo de 23,6% nas aplicações de crédito rural, durante os primeiros 11 meses da safra 2024/2025, atingindo um volume recorde de R$ 8,1 bilhões aplicados entre julho de 2024 e maio de 2025. O resultado contrasta com a média nacional, que teve retração de 14,4% no mesmo período. Os dados foram levantados pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com base em informações do Banco Central.

O aumento representa um acréscimo de R$ 1,5 bilhão em relação ao mesmo período da safra anterior (2023/2024), que somou R$ 6,6 bilhões. Ao todo, foram realizadas 41,9 mil operações, um avanço de 9,5% frente às 38 mil do ciclo anterior.

