ES registra 91 mil novas empresas; 96% são pequenos negócios

O Espírito Santo vem se destacando no cenário nacional pelo crescimento do empreendedorismo e pela alta taxa de formalização de pequenos negócios. Em 2024, o estado ocupou a 5ª posição no ranking nacional de crescimento percentual na abertura de pequenos negócios, registrando um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior.

Foram 91.386 novas empresas abertas, das quais 96,6% são pequenos negócios, incluindo MEIs, Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), segundo dados do Sebrae ES News.

Ainda segundo o Sebrae, o setor de Serviços liderou a abertura de empresas em 2024, com 58,9% dos novos negócios. Em seguida, aparecem o Comércio (23,5%), a Indústria (8,8%), Construção (8%) e a Agropecuária (0,8%). Entre as atividades com maior número de novas empresas, destacam-se cabeleireiros e beleza; transporte rodoviário de carga; atividades de publicidade; restaurantes e estabelecimentos de alimentação e bebidas e comércio varejista de vestuário e acessórios.

Além disso, dados do IBGE apontam que o Espírito Santo apresenta uma das maiores proporções de MEIs entre os ocupados formais no país: 23,4%, atrás apenas do Rio de Janeiro. Esses números mostram um ambiente favorável ao empreendedorismo no estado. No entanto, nem todos os empreendedores conseguem transformar seus negócios em empresas consolidadas.

Embora não haja dados específicos sobre a porcentagem de empreendedores que não se tornam empresários no Espírito Santo, o desafio é nacional. Ainda, de acordo com o Sebrae, três em cada dez MEIs fecham as portas em até cinco anos de atividade. A ausência de planejamento estratégico, falhas na gestão, dificuldade para contratar e liderar equipes, além da falta de visão de longo prazo, são fatores decisivos para esse cenário.

Para ajudar a mudar essa realidade, será realizada a segunda edição da Imersão do Catalisador Empresarial, um treinamento presencial e intensivo de 6 horas, que oferece conhecimentos e ferramentas práticas para destravar o crescimento de empresas e impulsionar resultados em vendas e lucratividade.

O evento, idealizado pelo CEO da TSH e fundador do Catalisador Empresarial, Rodolmario Santos, reúne temas-chave como:

Mindset: identificar e superar o “teto invisível” que impede o crescimento;

Liderança: princípios que engajam e inspiram equipes;

Cultura organizacional: criação de um ambiente de alto desempenho;

Processos: como fazer a empresa funcionar bem mesmo com o dono de férias;

Gestão de pessoas: como atrair, manter e desenvolver talentos.

“O objetivo é provocar uma virada de chave no empresário. Em um único dia, vamos reunir conteúdo estratégico, experiências reais e ferramentas práticas para que o participante entenda, na prática, como aplicar o Método Catalisador no seu negócio e sair dali com um plano de ação direto ao ponto”, afirma Rodolmario.

Na primeira edição, o programa já gerou resultados expressivos. Hoje empresário, Jovane Clarindo, participante da imersão anterior, destaca que a experiência foi essencial para profissionalizar seu negócio.

“A imersão trouxe pra mim a organização necessária para que o meu negócio pudesse perpetuar, com um pensamento mais claro sobre onde quero chegar e como planejar essa jornada ao longo dos anos.”, afirma Clarindo.

Com uma nova edição programada para o dia 14 de junho, no hotel Comfort Suites Vitória, na Praia do Canto, a Imersão do Catalisador Empresarial se consolida como uma resposta concreta aos desafios enfrentados por empreendedores capixabas que desejam deixar de sobreviver como MEI e prosperar como empresário.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://sun.eduzz.com/E0D6VD5D91?cupom=CAT001 e a vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone: (27) 99814-7271.