Escolas de Cachoeiro recebem cronograma de vacinação; confira

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com o cronograma de vacinação em unidades escolares do município ao longo do mês de junho.

A ação, que teve início em maio, tem como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes. Isso contribui para a prevenção de doenças e a promoção da saúde no ambiente escolar.

As equipes de imunização estão visitando escolas e creches localizadas em diversos bairros e distritos, aplicando as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), conforme a faixa etária dos estudantes.

Durante as visitas, os profissionais também realizam orientações e esclarecimentos sobre a importância das vacinas e os esquemas vacinais recomendados. As escolas IPE, no Basileia, e Amélia Toledo, em Córrego dos Monos, foram visitadas na terça-feira (3). Nesta quarta, a visita foi na Escola David Alberto Loss, no Coramara.

Abaixo, o cronograma das demais unidades que receberão as equipes no mês de junho:

06/06 – Nossa Senhora Aparecida (Emeb Maria do Carmo Magalhães)

06/06 – Adonai (Emeb Maria do Carmo Magalhães)

11/06 – Valão (Emeb Elísio Cortes Imperial)

11/06 – Gironda (Emebti)

12/06 – Amaral (Escola Carim Tanure)

13/06 – Gironda (Emeb Laurindo Sasso)

27/06 – União (Creche Irmã Margarida)

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação das famílias. Os pais e responsáveis devem enviar a caderneta de vacinação junto com o aluno no dia da ação, para que a equipe possa verificar as doses já aplicadas e administrar as que estiverem pendentes.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso à imunização e garantir que nossas crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças preveníveis. A vacinação nas escolas é uma estratégia eficaz para ampliar a cobertura vacinal de forma prática e segura”, destaca a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.

A ação integra as estratégias contínuas da Vigilância em Saúde para manter os índices de vacinação em níveis seguros e promover o bem-estar da população cachoeirense.