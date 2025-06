Escolas municipais de Alfredo Chaves recebem novos playgrounds

Agora os recreios nas escolas municipais de Alfredo Chaves ficaram ainda mais divertidos! Sete unidades de ensino, tanto da sede quanto do interior, foram contempladas com nove novos playgrounds, garantindo mais lazer e alegria para os estudantes. O próximo passo é adquirir outros brinquedos e paygrounds para atender as demais unidades escolares.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação (Seme) fez aquisição dos equipamentos, utilizando recursos provenientes do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes).

A iniciativa, segundo informações da Seme, visa proporcionar espaços de lazer e desenvolvimento para as crianças, alinhando-se às diretrizes das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que enfatizam a importância da brincadeira no processo de aprendizagem.

Segundo a secretária de Educação, Sonia Francisco Klein, as melhorias reforçam o compromisso da administração municipal com a qualidade do ensino. “Nosso objetivo é garantir que os alunos tenham um ambiente adequado para aprenderem e se desenvolverem, com segurança e conforto. Estamos já adquirindo para em breve atender outras escolas com brinquedos”, destacou.

Para isso, foram investidos R$ 323.621,19, proporcionando aos alunos ambientes mais adequados e estimulantes para o processo de ensino-aprendizagem.

Unidades contempladas: EMEF Ana Araújo (03), CMEI José de Anchieta, EMEI Chapeuzinho Vermelho, EMEI Gente Miúda, EMEF Sagrada Família, EMEF Crubixá e EMEI Pequeno Príncipe.