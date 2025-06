Espaço Cultural celebra 2 anos com programação especial

O Espaço Cultural Casa Carmô, em Cachoeiro de Itapemirim, completou neste mês de junho dois anos de existência e comemora a data com uma programação diversificada, que reúne arte, turismo e gastronomia em um só lugar.

Idealizado por dois artistas locais que reconheceram a necessidade de um espaço para aproximação entre público e artistas, a Casa Carmô rapidamente se tornou um ponto de referência cultural da cidade. Com um acervo que valoriza as obras e a história de Cachoeiro, o espaço oferece uma experiência única, desde o café/bistrô que funciona na entrada até os eventos cuidadosamente organizados.

Programação especial de aniversário

As comemorações continuam na última semana de junho, com eventos que prometem atrair moradores e visitantes:

Quinta-feira (entrada gratuita) – Lançamento do livro “Se der jeito a gente faz dramaturgias vol. II”, contemplado pela Lei Rubem Braga, realizado pelo Lab. Epicentro e produzido pela Palmas Produções. A noite contará com apresentações artísticas, bate-papo com o público e entrega de exemplares gratuitos. O evento começa às 19h.

Sexta-feira – Festa de aniversário dos 2 anos do espaço, com show da banda do artista Ronnie Silveira, que receberá o vocalista Renato Casanova, da banda Casaca, para uma noite nostálgica com músicas que marcaram o Espírito Santo. A festa começa às 19h30, com entrada a R$ 10,00.

Domingo – Terceira edição do Baile Desgala, um evento criado pela Casa Carmô que reúne gastronomia, música de qualidade e homenagem a artistas e fazedores de cultura locais. Nesta edição, o evento será um almoço, com cozinha afetiva, comandado pela chef Paulinha Garruth, com apresentações dos artistas Vitu e Fernando Zorzal, da capital, além dos locais Jota SLUM e Gabriel Rasta. A entrada é beneficente, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou agasalho em bom estado. A votação para o momento de homenagem já está aberta no Instagram da Casa Carmô.