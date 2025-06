Espírito Santo segue com cenário estável diante da gripe aviária

O Brasil registrou o primeiro foco de gripe aviária em granja de reprodução, durante o mês de maio, no Rio Grande do Sul. A descoberta deixou o setor do agro de todo o país em alerta. No Espírito Santo, o Governo, por meio do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária (CGIA), atualizou as estratégias necessárias para conter a doença.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faes) acompanha a situação do Espírito Santo desde a descoberta da H5N1, em maio de 2023, onde o primeiro caso do país foi detectado em três aves silvestres no litoral capixaba.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/espirito-santo-segue-com-cenario-estavel-diante-da-gripe-aviaria/