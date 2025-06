Estudantes de Brejetuba vivenciam aula prática sobre energia nuclear

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Álvaro Castelo, localizada em Brejetuba, participaram de uma aula de campo no Observatório Nuclear e realizaram visita às instalações das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro.

A atividade foi a finalização do Projeto Angra, conduzido pelos professores Whydson Alexsandro Lopes e Estefânia Pecegueiro Prudêncio.

O objetivo da ação foi apresentar aos estudantes a usina nuclear como uma das formas de geração de energia elétrica, integrando os conteúdos de Química e Física ao estudo da matriz energética nacional. Ao longo da sequência didática, os alunos participaram de aulas teóricas sobre reações químicas, radioatividade e diferentes tipos de fontes de energia, além de realizarem pesquisas e construírem maquetes que foram apresentadas à comunidade escolar.

Durante a visita técnica, os alunos assistiram a uma aula sobre o funcionamento das usinas, ministrada pela analista de relações públicas do Observatório Nuclear, Allana de Oliveira Santos, e vivenciaram experiências interativas, como a simulação na sala de controle da usina. Além disso, tiveram, ainda, contato com réplicas e peças originais em tamanho real de equipamentos utilizados na produção de energia, proporcionando uma aprendizagem prática e significativa.

O projeto utilizou metodologias ativas como gamificação, aprendizagem por simulação, aprendizagem maker e seminários, promovendo o protagonismo estudantil e o aprofundamento dos conteúdos de forma contextualizada. Além disso, desmistificou estereótipos sobre a energia nuclear ao apresentar dados sobre segurança e sustentabilidade das usinas.

“A escola como meio de construção de saberes não pode medir esforços na busca de um aprendizado significativo. Dessa forma, nós temos trabalhado de forma brilhante ao oportunizar aos alunos um aprendizado contextualizado e com aplicações em seu cotidiano. A união entre teoria e prática, aliada ao envolvimento dos alunos em um ambiente real, tornou o aprendizado mais dinâmico e efetivo”, destacou o professor Whydson Alexsandro Lopes.

Assim, para o estudante Gabriel Johanson Coelho, a atividade proporcionou uma nova perspectiva: “Conhecer a Usina Nuclear de Angra dos Reis foi uma experiência incrível! Antes pensava que energia nuclear só trazia catástrofe, pois associava principalmente a Chernobyl, mas saí de lá com uma visão totalmente nova sobre energia nuclear e o papel fundamental que ela desempenha no nosso futuro sustentável.”

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui