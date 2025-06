Estudantes de escola pública e municipal promovem leitura em Conceição

Alunos do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, em Conceição do Castelo, desenvolveram uma ação de incentivo à leitura que envolveu também estudantes da rede municipal de ensino.

O projeto “Aventuras Literárias”, conduzido pela professora Fernanda Aparecida Frandoloso Gomes, promoveu a interação entre os alunos do 9º ano da escola estadual e os alunos do 3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Edson Altoé, também localizada em Conceição do Castelo.

Baseado no livro “O Segredo de Monte Alegre”, o projeto incluiu leitura compartilhada, rodas de conversa e dinâmicas lúdicas. Os estudantes do 9º ano foram responsáveis por planejar, organizar e conduzir as atividades, assumindo o papel de mediadores do conhecimento com responsabilidade e sensibilidade.

A professora Fernanda Gomes destacou a importância da experiência: “Ver os alunos do 9º ano assumindo o papel de mediadores do conhecimento e conduzindo atividades com tanta dedicação e sensibilidade foi extremamente gratificante. Esse projeto não só incentivou a leitura e o interesse pelo livro ‘O Segredo de Monte Alegre’, como também promoveu uma integração significativa entre diferentes etapas do ensino.”

Lucas Flavio, estudante da escola Elisa Paiva, destacou: “Foi muito legal ver como os pequenos se empolgaram com a história e como prestavam atenção. Me senti útil e percebi que a gente também aprende quando ensina.”

A ação gerou um aprendizado significativo e colaborativo, fortalecendo os vínculos entre as redes municipal e estadual de ensino, com foco na formação integral dos estudantes.