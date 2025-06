Eucalipto, a revolução verde que transforma madeira em futuro

O eucalipto vem ganhando destaque como uma alternativa sustentável no setor madeireiro brasileiro, deixando de ser visto apenas como uma fonte de madeira para se tornar símbolo de inovação, renovabilidade e respeito ao meio ambiente. Seu ciclo rápido de crescimento, alta adaptabilidade ao clima brasileiro e o manejo florestal responsável tornaram essa espécie uma escolha estratégica para a indústria, especialmente no contexto atual de crise climática e demanda por práticas produtivas sustentáveis. Mais do que uma tendência passageira, o uso do eucalipto reflete um movimento sólido rumo à construção de uma economia verde e consciente.

Exemplo desse novo cenário é a trajetória da Donna Madeiras, empresa sediada em São José de Fruteiras, no município de Vargem Alta, nas Montanhas Capixabas. Fundada nos anos 1950 por José Donna, a empresa começou com a fabricação de móveis e o uso de madeira nativa, seguindo a prática comum da época. Com o passar das décadas, especialmente a partir de 1986, a Donna Madeiras assumiu o pioneirismo regional ao investir na serragem de eucalipto, após a concessão de exploração de florestas nativas. A partir desse momento, a empresa se destacou como referência no fornecimento de madeira serrada de eucalipto para diversos setores.

