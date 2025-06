Ex-vereador é suspeito de matar engenheiro agrônomo em Conceição

Um ex-vereador e candidato a vice-prefeito nas eleições municipais de 2024 é o principal suspeito de ter assassinado com golpes de faca o engenheiro agrônomo, Márcio Fernandes, na noite da última sexta-feira (6), na garagem da casa da vítima, no centro de Conceição do Castelo. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um suposto relacionamento amoroso que a vítima e o autor mantinham com a mesma mulher. Familiares da vítima confirmaram para a polícia que os dois vinham tendo desentendimentos desde o início do ano, e minutos antes do crime, os discutiram pelo telefone.

O crime ocorreu por volta das 22h. O suspeito foi até a casa do engenheiro agrônomo, que foi recebê-lo no portão na garagem. Nesse momento, Márcio foi atingido com três golpes de faca. O pai da vítima estava no local e presenciou tudo. Após o crime, o suspeito fugiu em uma moto. Câmeras de segurança de residências na região registraram a fuga. Várias buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.

Márcio Fernandes chegou a ser socorrido para o Hospital Nossa Senhora da Penha, em Conceição do Castelo, por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade.

O crime chocou os moradores de Conceição do Castelo, já que os dois sempre foram figuras bastante conhecidas na região. Márcio foi sepultado no fim da tarde do último sábado (7), sob forte comoção. Durante o velório amigos e familiares cobraram justiça pelo crime.

“Nossa cidade é tranquila e o crime despedaçou duas famílias: da vítima e do autor. O minímo que queremos é que ele pague pelo que fez. Não podemos permitir que esse assassinato fique impune e que essa família sofra com essa perda repentina”, disse um morador e amigo da vítima, que preferiu não se identificar.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição do Castelo. Até o momento, no suspeito não foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Por meio de nota, a Polícia Civil destaca ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.