Exportações de ovos são recordes mesmo com restrições

Na contramão do observado para a carne de frango, as exportações brasileiras de ovos (in natura e processados) continuaram avançando em maio, mesmo diante das restrições impostas após a confirmação de um foco de Influenza Aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

Impulsionadas principalmente pela forte e constante demanda dos Estados Unidos, que absorveram 77,8% do exportado no mês passado, as vendas atingiram o maior volume mensal já registrado na série histórica da Secex, iniciada em 1997.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/exportacoes-de-ovos-sao-recordes-mesmo-com-restricoes/