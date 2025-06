‘F1’, ‘O Urso’ e ‘Round 6’: veja as estreias da semana no cinema e TV

A última semana de junho tem estreias incríveis nos cinemas e nas plataformas de streaming. Ao longo dos próximos dias, você vai poder conferir a chegada de novas temporadas de duas das séries mais adoradas dos últimos tempos, além de grandes lançamentos nas telonas. Confira!

Coração de Ferro – 24 de junho no Disney+

Riri Williams, uma jovem gênio da engenharia do MIT, que retorna à sua cidade natal, Chicago, após os eventos de “Pantera Negra: Wakanda Forever”. Lá, ela se envolve com o misterioso Parker Robbins, conhecido como “O Capuz”, e descobre segredos que a colocam em um caminho de conflito entre tecnologia e magia.

Elenco: Dominique Throne, Anthony Ramos, Shea Couleé

O Urso (4ª temporada) – 25 de junho no Disney+

Carmy, Sydney e Richie estão avançando com determinação, não apenas para sobreviver, mas para levar O Urso ao próximo nível. Com novos desafios a cada passo, a equipe precisa se adaptar, reajustar e superar os obstáculos que enfrenta. Nesta temporada, a busca pela excelência significa não apenas melhorar, mas decidir o que vale a pena manter.

Elenco: Jeremy Allen White, Ayo Edibri, Ebon Moss-Bachrach

F1 – 26 de junho nos cinemas

Um ex-piloto de F1 deixa a aposentadoria para ser o mentor de um jovem piloto promissor. Ainda assombrado por um acidente horrível que o levou a desistir, Sonny terá que superar seus demônios para liderar a equipe Apex Grand Prix ao sucesso.

Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

M3GAN 2.0 – 26 de junho nos cinemas

Uma arma robótica de nível militar conhecida como Amelia torna-se cada vez mais autoconsciente e perigosa para a raça humana. Na esperança de detê-la, Gemma decide ressuscitar M3GAN, tornando-a mais rápida, forte e letal.

Elenco: Jenna Davis, Ivanna Sakhno, Violet Mcgray

Round 6 (3ª temporada) – 27 de junho na Netflix

Gi-hun, o icônico Jogador nº 456, está no pior momento da sua vida. Ele precisará tomar decisões cruciais enquanto os jogadores sobreviventes são arrastados para desafios letais. A cada rodada, as escolhas têm consequências ainda mais sombrias. Enquanto isso, In-ho reassume o posto do líder para recepcionar os enigmáticos VIPs. Já seu irmão, Jun-ho, segue na busca pela ilha secreta, sem saber que está sendo traído por alguém próximo.

Elenco: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan