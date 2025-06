Faculdade lamenta morte de estudante de Medicina em Cachoeiro

A Faculdade Multivix por meio de nota, lamentou nesta quinta-feira (5) a morte de uma estudante do curso de Medicina do campus de Cachoeiro de Itapemirim. A adolescente de 19 anos foi encontrada sem vida no apartamento em que morava.

Segundo a instituição, a perda foi sentida por toda a comunidade acadêmica. Em nota oficial, a faculdade expressou solidariedade à família, amigos e colegas da jovem.

“A Multivix manifesta imenso pesar pelo falecimento de Isabella Abreu, aluna do curso de Medicina de Cachoeiro de Itapemirim. Neste momento de profunda tristeza, toda a Multivix expressa as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas”, diz o comunicado.