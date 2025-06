Fé e cultura: tapetes de Corpus Christi voltam às ruas de Jerônimo

A cidade de Jerônimo Monteiro, no Caparaó Capixaba, se prepara para resgatar uma de suas mais emblemáticas tradições religiosas: a confecção dos tapetes de Corpus Christi. Após anos sem a realização da prática, a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora confirmou que a celebração será retomada no próximo dia 19 de junho, com participação ativa da comunidade e apoio do poder público municipal.

A iniciativa, liderada pelo pároco local, Padre Caio, visa reavivar a manifestação de fé e cultura que marca o calendário litúrgico católico e fortalece os laços comunitários. “Corpus Christi é um momento especial para nossa Igreja e nossa cidade. Os tapetes simbolizam nossa fé, nosso amor e nossa dedicação a Cristo presente na Eucaristia. Convidamos a todos para participarem como voluntários na preparação deste momento”, afirmou o sacerdote.

Além do aspecto religioso, o resgate da tradição ganhou respaldo da administração municipal. O prefeito José Valério Binoti (PSD), que relembrou sua infância confeccionando os tapetes com a família, destacou o valor cultural e comunitário da ação.

“Acompanhei de perto o trabalho das equipes que estão mobilizadas para este resgate. Ver a cidade se reunir em torno de uma tradição tão significativa é motivo de orgulho. Este é mais do que um ato de fé, é um reencontro das famílias com nossa história e com os valores que nos unem”, declarou o prefeito.

A confecção dos tapetes será iniciada na noite do dia 18 e seguirá madrugada adentro, até a manhã do dia 19, quando a celebração e a procissão do Santíssimo Sacramento terão início, às 17h. Os tapetes serão montados com materiais como serragem colorida, flores, areia e pó de café — elementos que transformam as ruas em um grande mosaico de fé e arte popular.

Para a Igreja Católica, a celebração de Corpus Christi representa a reafirmação da fé na Eucaristia, considerada o centro da vida cristã. A procissão pelas ruas da cidade, sobre os tapetes preparados pelos fiéis, simboliza a presença de Cristo abençoando os lares e o povo.

A Paróquia está organizando equipes de voluntários e reforça o convite à população para se engajar. Segundo Padre Caio, o gesto de preparar os tapetes vai além da ornamentação: “É um sinal de comunhão e serviço. Nossa fé se transforma em arte e tradição”.

Os interessados em participar podem procurar a secretaria paroquial ou entrar em contato pelas redes sociais da paróquia.