Feira da Bondade 2025: Prefeitura convoca entidades para reunião

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim convida as entidades beneficentes, organizações da sociedade civil (OSC), associações, clubes de serviço, ONGs e demais instituições do terceiro setor do município para participarem de uma reunião preparatória da 40ª edição da tradicional Feira da Bondade.

O encontro acontecerá na terça-feira (16), às 19h, no Auditório do Palácio Bernardino Monteiro, no Centro de Cachoeiro, e será conduzido pelo secretário de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, com participação da assessora especial do governo, Norma Ayub.

Neste ano, a Feira da Bondade celebra “40 anos de Solidariedade”, marcando quatro décadas de mobilização social, apoio mútuo e valorização do trabalho das instituições sociais da cidade. A reunião tem como objetivo alinhar as diretrizes do evento e reforçar o papel fundamental das entidades parceiras na sua realização.

“A Feira da Bondade é uma das maiores expressões de solidariedade do nosso município. É um momento em que unimos esforços em prol de quem mais precisa, fortalecendo as ações sociais das entidades que atuam diariamente com dedicação e compromisso. Convidamos todas as organizações para estarem conosco nessa edição histórica”, destaca o secretário Eder Botelho da Fonseca.

União das entidades e à confiança que a população

A assessora especial do governo, Norma Ayub, ressalta a importância da participação coletiva. “Chegar à 40ª edição é um marco de amor ao próximo e de trabalho conjunto. A Feira da Bondade só é possível graças à união das entidades e à confiança que a população deposita nesse projeto. Essa reunião será essencial para ouvirmos sugestões, esclarecer dúvidas e garantir o sucesso de mais uma edição.”

As entidades interessadas em participar da Feira da Bondade 2025 ainda podem se cadastrar. Para isso, é necessário apresentar os seguintes dados e documentos:

Nome completo da entidade;

Nome do presidente;

Data de início das atividades;

Endereço da entidade;

E-mail para contato;

Número de celular;

CNPJ da entidade;

Comprovante de Utilidade Pública (se houver);

Ata de registro da última eleição da diretoria.

A Semdes reforça que a reunião será uma excelente oportunidade para as instituições se integrarem à programação do evento e contribuírem com ideias para uma edição ainda mais participativa e solidária.