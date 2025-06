Feira Parceria Legal na Serra é sucesso de público e serviços

A praça de Porto Canoa, na Serra, foi palco de um verdadeiro espetáculo de cidadania e inclusão social no último fim de semana. O projeto Parceria Legal reuniu centenas de pessoas em dois dias de evento vibrante, que ofereceu atendimentos gratuitos, incentivo ao empreendedorismo local e uma programação cultural diversificada, tudo isso em um ambiente acolhedor e repleto de oportunidades.

Realizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, em parceria com o Procon-ES, a ADERES e com apoio da Prefeitura da Serra, a feira superou as expectativas ao atrair um público expressivo que lotou a praça e movimentou a economia local. O espaço dedicado aos pequenos empreendedores foi um dos grandes destaques, reunindo expositores dos mais variados segmentos: alimentação, bebidas artesanais, vestuário masculino e feminino, moda pet, acessórios e muito mais.

No domingo, último dia da feira, o clima de celebração voltou a tomar conta da praça de alimentação. O público vibrou ao som da apresentação intimista de Jocelee Francisco, com voz e violão, e se entregou à energia contagiante do grupo Samba de Quintal, que trouxe ao palco os clássicos do samba em um verdadeiro show de interação e alegria.

As crianças também tiveram vez e voz! A equipe do Procon Kids marcou presença com jogos educativos e atividades lúdicas, garantindo diversão e conscientização para os pequenos enquanto os pais aproveitavam a estrutura do evento para conhecer os produtos e serviços disponíveis.

Mais que uma feira, o Parceria Legal é um movimento que visa aproximar a população dos serviços públicos essenciais. A proposta é democratizar o acesso à informação e ao atendimento, enquanto fortalece o empreendedorismo e valoriza a cultura local. E vem muito mais por aí: segundo os organizadores, o projeto percorrerá outros municípios do Espírito Santo, levando sua estrutura itinerante a diversas comunidades capixabas.

O sucesso da edição em Porto Canoa é prova de que, com união e propósito, é possível transformar espaços públicos em centros de oportunidades, lazer e desenvolvimento social.

Foto: Enrique Moté