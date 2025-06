Ferraço tira licença e vice-prefeito assume a gestão; veja

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, realizará nesta terça-feira (17) a transmissão oficial do cargo ao vice-prefeito Júnior Corrêa, que assumirá interinamente a gestão municipal pelos próximos dias, durante um breve período de licença para cuidados médicos preventivos.

Ferraço se afastará por orientação médica, com o objetivo de realizar um procedimento ocular e exames complementares no joelho. A licença está prevista para 15 dias, mas há expectativa de retorno já na primeira semana de julho, possivelmente até antes do prazo estipulado.

O prefeito fez questão de destacar sua confiança plena no vice-prefeito, que estará à frente das ações durante um período importante para o município, com a realização da Festa de Cachoeiro 2025, que começa no próximo dia 21 de junho.

“Confio no trabalho do Júnior. Ele está alinhado com nossa gestão e vai garantir a continuidade dos projetos com responsabilidade e dedicação. A cidade está em boas mãos e, em breve, estarei de volta para seguir trabalhando firme pelo nosso povo”, afirmou Ferraço.

Júnior Corrêa, que já possui ampla vivência administrativa, assume interinamente novamente com a missão de manter o ritmo da gestão, garantindo o andamento dos programas e serviços em todas as áreas, inclusive nas festividades em comemoração ao aniversário do município.

A Prefeitura reforçou que o afastamento do prefeito é temporário e faz parte de uma agenda de saúde preventiva, sem impacto no planejamento e nas entregas da administração. A expectativa é que Ferraço retome suas funções com ainda mais disposição, já nos primeiros dias de julho.